Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков на Каме

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-11T14:54:20+03:00

Мотособака провалилась под лед и утонула

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8 апреля вблизи поселка Шемети Добрянского района на берегу реки Кама были обнаружены тела двух рыбаков, 58 и 47 лет.

- Во время передвижения мужчины использовали «мотособаку», которая провалилась под лед и утонула, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Мужчины попытались достать технику из воды, но сами провалились в полынью и утонули. Находившиеся поблизости рыбаки спасти утопающих не смогли, мужчины погибли.

На место происшествия выехала поисково-спасательная группа. Также из Добрянки вышел аэробот (небольшое судно с установленным на корме пропеллером позволяющее передвижение по льду) с двумя местными жителями.

Следователи назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших людей, ведется опрос свидетелей. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что один человек сумел самостоятельно выбраться на берег, двое утонули. Краевые спасатели передали тела погибших сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU