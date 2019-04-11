2019-04-11T14:38:10+03:00
Общество

В Перми автобус нелегального маршрута 98Т, эвакуированный на штрафстоянку, арестован за долги

Эксперты оценили стоимость автобуса в 200 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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9 апреля в ходе рейда, проведенного сотрудниками ГИБДД совместно с судебными приставами и специалистами минтранса, был остановлен автобус Mersedes-Benz маршрута 98Т.

По базе данных ФССП было установлено, что собственник транспортного средства является должником. Он имеет задолженность по налогам в размере 207 тысяч рублей, штрафам ГИБДД на общую сумму почти 82 тысячи рублей и обязан выплатить 25 тысяч рублей исполнительского сбора.

Пассажирам пришлось покинуть автобус, после чего он был арестован и отправлен на штрафстоянку. Его стоимость оценили в 200 тысяч рублей.

У собственника еще есть возможность продолжить общественные перевозки, если он полностью рассчитается со всеми финансовыми обязательствами.

Тем временем, мы писали, что у 49-летнего водителя, который управлял автобусом 98Т не было прав. Он был доставлен в отдел полиции Свердловского района Перми. Ему грозит арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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