В Прикамье за три года отремонтирует около 100 «предаварийных» домов
Сегодня, 11 апреля, на заседании Правительства Пермского края обсудили ход реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в период с 2018 по 2019 годы в Прикамье было обследовано 2 тысячи домов. Выяснилось, что 100 из них являются аварийными и будут исключены из программы, ещё 500 домов относятся к предаварийным – «проблемным».
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, для решения этой проблемы краевым Правительством была разработана специальная подпрограмма ремонта такого «предаварийного» жилья. Подпрограмма позволит привести в нормативное состояние около 100 «ветхих» домов и предотвратить переход этих домов в ряд аварийных. В этих домах Фонд будет ремонтировать крыши, фасады, фундаменты и электрику. Конкретные виды работ по каждому дому Фонд определит по результатам обследования.
«Предусмотрели на ближайшую трёхлетку 150 млн рублей из краевого бюджета дополнительно, сверх того, что люди платят, — подчеркнул губернатор. — Направляться эти средства будут на условиях софинансирования: 40% — это деньги, собранные жителями в фонд капремонта, и 60% — это средства, которые мы из бюджета добавляем. При необходимости добавим больше».
По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, долгое время ремонт таких домов откладывался, так как взносов собственников не хватало с учетом малой этажности таких домов и их технического состояния. «Средняя стоимость ремонта одного такого дома составляет 3 млн рублей. Однако средняя сумма начисленных платежей с собственников таких домов за время действия программы капремонта составляет всего около 1,5 млн рублей. Для этого Правительство и вводит механизм софинансирования», — пояснил министр.
В подпрограмму будут включаться «предаварийные» дома, прошедшие комплексное обследование. Работы по ремонту «предаварийных» домов Фонд начнет уже в 2019 году.
Отметим, что всего в программе капитального ремонта Пермского края на общем счете находится порядка 9 тысяч домов. Фонд капитального ремонта Пермского края планирует провести комплексное обследование всех этих домов до конца 2020 года. В настоящее время порядка 2000 домов уже прошли комплексное обследование.
ИСТОЧНИК KP.RU