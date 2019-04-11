В Прикамье за три года отремонтирует около 100 «предаварийных» домов

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-11T14:02:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 апреля, на заседании Правительства Пермского края обсудили ход реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в период с 2018 по 2019 годы в Прикамье было обследовано 2 тысячи домов. Выяснилось, что 100 из них являются аварийными и будут исключены из программы, ещё 500 домов относятся к предаварийным – «проблемным».

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, для решения этой проблемы краевым Правительством была разработана специальная подпрограмма ремонта такого «предаварийного» жилья. Подпрограмма позволит привести в нормативное состояние около 100 «ветхих» домов и предотвратить переход этих домов в ряд аварийных. В этих домах Фонд будет ремонтировать крыши, фасады, фундаменты и электрику. Конкретные виды работ по каждому дому Фонд определит по результатам обследования.

«Предусмотрели на ближайшую трёхлетку 150 млн рублей из краевого бюджета дополнительно, сверх того, что люди платят, — подчеркнул губернатор. — Направляться эти средства будут на условиях софинансирования: 40% — это деньги, собранные жителями в фонд капремонта, и 60% — это средства, которые мы из бюджета добавляем. При необходимости добавим больше».

По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, долгое время ремонт таких домов откладывался, так как взносов собственников не хватало с учетом малой этажности таких домов и их технического состояния. «Средняя стоимость ремонта одного такого дома составляет 3 млн рублей. Однако средняя сумма начисленных платежей с собственников таких домов за время действия программы капремонта составляет всего около 1,5 млн рублей. Для этого Правительство и вводит механизм софинансирования», — пояснил министр.

В подпрограмму будут включаться «предаварийные» дома, прошедшие комплексное обследование. Работы по ремонту «предаварийных» домов Фонд начнет уже в 2019 году.

Отметим, что всего в программе капитального ремонта Пермского края на общем счете находится порядка 9 тысяч домов. Фонд капитального ремонта Пермского края планирует провести комплексное обследование всех этих домов до конца 2020 года. В настоящее время порядка 2000 домов уже прошли комплексное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU