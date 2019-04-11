ПЗСП запускает новую партнерскую программу

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-11T14:09:25+03:00

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Новая программа «Клуб партнеров ПЗСП» предусмотрена для членов Клуба ПЗСП. Рекомендуйте квартиры от ПЗСП потенциальным клиентам, а компания будет платить за это денежные вознаграждения.

Как действует новая программа? АО «ПЗСП» выплачивает вознаграждения за рекомендацию квартиры от компании потенциальным клиентам. Кроме того, за каждого нового привлеченного участника Клуба партнеров вы тоже будете получать деньги. Причем получать не один раз, а всегда, когда он в свою очередь приводит нового покупателя.

Мы всегда хотели, чтобы вы, вселяясь в новую квартиру, продолжали чувствовать нашу поддержку. Мы считаем своих клиентов нашими друзьями и хотим, чтобы вы ощущали на себе все преимущества дружбы с ПЗСП, - отмечают в компании.

Презентация новой программы и фуршет будет проходить 14 апреля в 14:00 по адресу: ул. Мира, 45Б отель «Four Elements Hotels Perm». Вход по предварительной записи.

На семинаре члены Клуба ПЗСП узнают, как зарабатывать на рекомендациях друзьям и коллегам и как постоянно получать бонусы за их рекомендации, приобретя тем самым дополнительный заработок.

Записывайтесь на семинар на сайте http://partners.pzsp.ru/ или по телефону 8(800) 300-7977.

ИСТОЧНИК KP.RU