2019-04-11T13:10:23+03:00
Происшествия

«Как лежать неделю в этом аду». Пациенты больницы в Чайковском жалуются на полчища тараканов

Местного депутата в клинику не пустили
Константин КЯКИНЕН
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фото: Чёрный Список Чайковский "ВКонтакте"фото: Чёрный Список Чайковский "ВКонтакте"
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- Это очень, очень страшно, - пишет в соцсетях жительница Чайковского. - Люди после операций лежат с тараканами. Это не один, не два, это армии насекомых.

К тексту она прикрепила фотографии насекомых в Чайковской центральной городской больнице.

- Соседка рассказывала, как вчера девушке ночью в волосы заполз таракан, она визжа выскакивала ночью в коридор, - продолжает пациентка больницы.

Пациенты как могли пытаются бороться с насекомыми, принесли из дома специальные ловушки и гели. Люди боялись ложиться спать.

После сообщения местному депутату в больнице была проведена генеральная уборка, но люди боятся, что она не поможет и скоро тараканы вновь выползут.

- Написали депутату, ловушки дали хороший результат, на второй день всего 5 тараканов осмелились выйти и были убиты, - сообщила после бессонной ночи женщина. - В больнице уже делают генеральную уборку. Боюсь только смоют весь гель и ужас повторится.

Интересно, что самого депутата в больницу не пустили.

Мы обратились за комментариями в краевой минздрав, ответа пока не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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