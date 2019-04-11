В Березниках водитель «ГАЗели» насмерть сбил пожилого человека

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-11T12:46:00+03:00

Он стал сдавать задним ходом и не заметил пенсионера

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В апреле в Березниках во дворе дома по ул. Юбилейная водитель автомобиля ГАЗ-3302, двигаясь задним ходом, допустил наезд на проходившего мимо пенсионера. От полученных травм 83-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в краевой полиции. за рулем «ГАЗели» находился 48-летний работник местного предприятия по вывозу мусора. Несмотря на многолетний водительский стаж, мужчина допустил оплошность: он не убедился в отсутствии людей на пути движения автомобиля, в результате чего произошло ДТП.

- Медицинским освидетельствованием установлено, что этиловый спирт в выдыхаемом им воздухе отсутствует, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Ранее житель города неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Следователи возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU