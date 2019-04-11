В Прикамье пройдет VI Открытый форум «Законный бизнес без барьеров»
25 апреля начнет свою работу Шестой открытый форум прокуратуры Пермского края «Законный бизнес без барьеров». На мероприятии будут обсуждаться вопросы в сфере инвестиционной деятельности на территории края. Также без внимания не останутся проблемы малого и среднего бизнеса. По результатам форума будут выработаны решения по улучшению в регионе инвестиционного климата.
На форуме участники смогут пообщаться с предстателями прокуратуры Пермского края, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, задать вопросы по интересующим проблемам.
Кроме того, будут работать три дискуссионные площадки:
- добросовестная конкуренция как фактор, влияющий на инвестиционный климат;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- повышение эффективности обязательных процедур в сфере строительства.
В работе форума примут участие прокурор Пермского края Андрей Юмшанов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников, представители региональных министерств и бизнес-сообществ.
Форум пройдет на площадке «Технопарка» (ул. Стахановская, 54, литера п) 25 апреля. Начало в 11 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU