2019-04-11T12:16:46+03:00
Общество

В Прикамье пройдет VI Открытый форум «Законный бизнес без барьеров»

Мероприятие проводит прокуратура Пермского края
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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25 апреля начнет свою работу Шестой открытый форум прокуратуры Пермского края «Законный бизнес без барьеров». На мероприятии будут обсуждаться вопросы в сфере инвестиционной деятельности на территории края. Также без внимания не останутся проблемы малого и среднего бизнеса. По результатам форума будут выработаны решения по улучшению в регионе инвестиционного климата.

На форуме участники смогут пообщаться с предстателями прокуратуры Пермского края, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, задать вопросы по интересующим проблемам.

Кроме того, будут работать три дискуссионные площадки:

- добросовестная конкуренция как фактор, влияющий на инвестиционный климат;

- поддержка малого и среднего предпринимательства;

- повышение эффективности обязательных процедур в сфере строительства.

В работе форума примут участие прокурор Пермского края Андрей Юмшанов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников, представители региональных министерств и бизнес-сообществ.

Форум пройдет на площадке «Технопарка» (ул. Стахановская, 54, литера п) 25 апреля. Начало в 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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