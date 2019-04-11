2019-04-11T11:47:18+03:00
Происшествия

«Выгонял из дома в мороз в одних тапочках». В Прикамье отец истязал своего 9-летнего сына

Возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Александровске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего отца ребенка. Он подозревается в истязании несовершеннолетнего.

Как сообщили в краевом следственном комитете, отец-изверг постоянно избивал своего 9-летнего сына. Кроме того, зимой он выгонял его из дома на улицу в комнатных тапочках и без верхней одежды.

Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка, допрашивают свидетели. Также назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Мальчику будет обеспечена защита, будут проведены мероприятия по его психологической реабилитации.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, 58-летняя жительница Лысьвы признана виновной в доведении дочери до самоубийства. Четыре года она унижала своего ребенка и 17-летняя девушка не выдержала. Приговором суда матери назначено наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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