2019-04-11T10:30:30+03:00
Спорт

Фигуристка Аделина Сотникова вручила пермскому ветерану золотой знак ГТО

82-летний Махарьям Ямбулатов из Верещагинского района – постоянный участник легкоатлетических и лыжных марафонов
Константин КЯКИНЕН
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фото: министерство спорта Пермского краяфото: министерство спорта Пермского края
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В Москве состоялась церемония вручения золотых знаков ГТО. В число получателей вошли и прикамцы.

Министр спорта РФ Павел Колобков и федеральный посол ГТО, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова вручили почетный знак Махарьяму Ямбулатову из Верещагинского района. 82-летний спортсмен является участником легкоатлетических и лыжных марафонов. В общей сложности в прошлом году он пробежал 274 км. Также знак отличия получил священник Иван Шабашов, который также проживает в Верещагинском районе.

Всего награды получили 15 человек, среди них – двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

Ранее мы писали, что чусовлянка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира среди юниоров по фристайлу. Она победила в парном могуле. Еще одна представительница Чусового Виктория Лазаренко завоевала бронзовую медаль в индивидуальном могуле. В финале она уступила только американке Сабрине Касс и спортсменке из Японии Хинако Томитака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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