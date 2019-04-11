В Перми День Победы начнется с парада и завершится праздничным фейерверком

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-11T10:12:14+03:00

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В Перми День Победы по традиции начнется в 10 утра с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. В параде примут участие более 20 единиц военной техники. Они пройдут по Комсомольскому проспекту под музыку под управлением сводного оркестра под управлением полковника Евгения Тверетинова. С трибун парад смогут увидеть 13 тысяч зрителей. Прямая трансляция с Октябрьской площади будет организована в интернете и на телевидении, а также на экране на площади возле «Театра-Театра».

Затем праздничное действие переместится на городскую эспланаду. Здесь на главной сцене у Театра-Театра состоится праздничный концерт. Приглашенными артистами станут лауреат премии «Золотой граммофон» Денис Клявер, российский певец и композитор Марк Тишман, основательница и вокалистка группы «Юта» Анна Осипова, певец и участник шоу «Голос» Олег Шаумаров, вокальный проект «VIVA».

9 мая на улице Ленина будет размещен музей военной техники под открытым небом. У монумента «Героям фронта и тыла» будут открыты полевая кухня, фронтовой кинотеатр, фотоателье.

Празднование продлится до вечера и завершится праздничным 10-минутным фейерверком.

В рамках подготовки к параду состоятся три репетиции – 3, 5 и 7 мая. На время репетиций Октябрьская площадь будет закрыта для транспорта, но все желающие смогут посмотреть организованные репетиции.

ИСТОЧНИК KP.RU