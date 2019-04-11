2019-04-11T10:01:52+03:00
Происшествия

«Похитил и удерживал насильно». В Прикамье молодой человек вымогал у знакомого более 1 млн рублей

Сейчас рэкетир задержан и находится под стражей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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26-летний житель Добрянки вымогал у своего 35-летнего знакомого 1,1 млн рублей. Он требовал эту сумму в счет погашения набежавших процентов с денежного долга.

Вымогать деньги он начал в мае 2018 года. Он постоянно угрожал и даже избивал должника. А в июле 2018 он силой увез его на автомобиле на чужую квартиру и удерживал насильно. Мужчину разыскали и освободили его родственники, но и после этого молодой человек продолжал требовать деньги. И тогда мужчина обратился в правоохранительные органы. Вымогателя задержали. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На днях расследование уголовного дела было завершено, материалы переданы в суд, сообщили в краевом следственном комитете. 26-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве с применением насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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