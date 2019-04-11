В Пермском крае женщина-торговый представитель обворовывала свою фирму
44-летняя жительница Верещагинского района попалась на воровстве у компании, где она работала торговым представителем. Работая у пермского предпринимателя, она присваивала деньги фирмы.
- Женщина отвозила в кассу деньги за поставляемый товар, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Пользуясь доверием, за месяц работы она присвоила более 300 тысяч рублей.
Кроме того, мошенница убеждала своих коллег, осуществляющих доставку в магазины, что вместо них развезет товар. Вместо этого она присваивала его себе. Таким образом, она похитила товара на 70 тысяч рублей.
В отношении нечистой на руку женщины возбуждено уголовное дело по факту растраты и присвоения чужого имущества. Следствие закончено, дело передано в суд.
Ранее мы писали, что в Перми сотрудники фирмы похитили имущество предприятия. Ущерб составил порядка шести миллионов рублей
ИСТОЧНИК KP.RU