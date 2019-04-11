В Пермском крае женщина-торговый представитель обворовывала свою фирму

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-11T09:38:05+03:00

За месяц она присвоила более 370 тысяч рублей

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44-летняя жительница Верещагинского района попалась на воровстве у компании, где она работала торговым представителем. Работая у пермского предпринимателя, она присваивала деньги фирмы.

- Женщина отвозила в кассу деньги за поставляемый товар, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Пользуясь доверием, за месяц работы она присвоила более 300 тысяч рублей.

Кроме того, мошенница убеждала своих коллег, осуществляющих доставку в магазины, что вместо них развезет товар. Вместо этого она присваивала его себе. Таким образом, она похитила товара на 70 тысяч рублей.

В отношении нечистой на руку женщины возбуждено уголовное дело по факту растраты и присвоения чужого имущества. Следствие закончено, дело передано в суд.

Ранее мы писали, что в Перми сотрудники фирмы похитили имущество предприятия. Ущерб составил порядка шести миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU