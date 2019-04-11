В Перми силовики накрыли закрытый ночной клуб, где употребляли наркотики

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-11T09:08:16+03:00

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В Перми на улице Ленина располагался ночной клуб с сомнительной репутацией. По словам сыщиков, посетители в открытую употребляли здесь запрещенные вещества. При этом, попасть в клуб могли только «свои». Клиенты регистрировались в закрытых группах социальной сети и оставляли заявку администратору. На входе посетители проходили фейс-контроль.

Сотрудники полиции и бойцы специального отряда «Гром» нагрянули в клуб прямо во время веселья. В клубе было около 20 человек. 11 из них доставили в полицию для проверки, в том числе несовершеннолетнюю девушку. Школьницу передали родителям, теперь ее дальнейшей судьбой займутся инспекторы по делам несовершеннолетних. 10 посетителей заведения были направлены на освидетельствование с признаками наркотического опьянения.

Кроме того, оперативники задержали 33-летнюю женщину. В ее сумку они обнаружили пакетики с веществом белого цвета. Женщина прятала свертки в контейнерах из-под лекарств. Проведенная экспертиза показала, что содержимое упаковок - мефедрон общей массой полтора грамма. За хранение наркотика в отношении женщины уже возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до трех лет лишения свободы. Посетителям, которые находились в наркотическом опьянении, грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/702446" frameborder="0"></iframe> В Перми накрыли закрытый ночной клуб, где торговали наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU