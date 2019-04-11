2019-04-11T08:30:00+03:00
Происшествия

«Издевалась и оскорбляла». 58-летняя жительница Лысьвы признана виновной в доведении дочери до самоубийства

Четыре года она унижала своего ребенка и 17-летняя девушка не выдержала
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Лысьве закончился громкий процесс над 58-летней женщиной. Суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, жестоком обращении, унижении чести и достоинства дочери, которая покончила жизнь самоубийством.

Четыре года с 2014 по июль 2018 года мать издевалась над своим ребенком. Она постоянно оскорбляла свою дочь, ругалась на нее матом и унижала ее. В результате 17-летняя девушка не выдержала и покончила жизнь самоубийством.

- Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что действия матери повлекли за собой нахождение потерпевшей в состоянии острой аффективной реакции в условиях длительной психотравмирующей ситуации в семье, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Другими словами, девушка постоянно находилась в состоянии стресса, что отразилось на ее психике.

Приговором суда матери назначено наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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