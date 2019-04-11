В Перми хулиганы жестоко избили на остановке мужчину

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-11T08:08:09+03:00

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Накануне, 10 апреля в Кировском районе Перми вечером на остановке два молодых человека повздорили с 45-летним мужчиной. После словесной перепалки они начали избивать его. В результате мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей лицевого скелета и другими травмами был госпитализирован в больницу.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали хулиганов. Ими оказались молодые люди. Одному из них 21 год, второму - 24. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следственные действия продолжаются, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми водитель автобуса брызнул перцовым баллончиком в лицо таксисту. Мужчина, который управлял пассажирским автобусом №77, остановился на дороге и пошел выяснять отношения с таксистом. Водитель автобуса попытался достать таксиста из машины, а затем, когда все доводы были исчерпаны, брызнул ему перцовым баллончиком в глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU