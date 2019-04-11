Впервые в Перми преподавателем стал человек с синдромом Дауна
На базе Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов начал работу кружок художественного слова, где занятия ведет человек с синдромом Дауна.
Для 36-летнего Андрея Захарова из Добрянки это первый опыт преподавания. Он учит читать и декламировать стихи группу подростков с синдромом Дауна.
- В нашей стране жизнь людей с синдромом Дауна до сих пор окружена массой заблуждений и предрассудков, - говорит мама 14-летнего Льва, Наталья Воронцова. - Между тем, во всех цивилизованных странах мира эти стереотипы были опровергнуты уже давно.
Занятие длилось 45 минут и Андрей смог удержать внимание четырех непоседливых подростков, что весьма непросто.
- Достижением и шагом вперед для наших детей мы можем считать то, что занятие проходило без родителей, - рассказала Наталья Воронцова.
ИСТОЧНИК KP.RU