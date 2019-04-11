Впервые в Перми преподавателем стал человек с синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 06:13 2019-04-11T06:13:32+03:00

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На базе Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов начал работу кружок художественного слова, где занятия ведет человек с синдромом Дауна.

Для 36-летнего Андрея Захарова из Добрянки это первый опыт преподавания. Он учит читать и декламировать стихи группу подростков с синдромом Дауна.

- В нашей стране жизнь людей с синдромом Дауна до сих пор окружена массой заблуждений и предрассудков, - говорит мама 14-летнего Льва, Наталья Воронцова. - Между тем, во всех цивилизованных странах мира эти стереотипы были опровергнуты уже давно.

Занятие длилось 45 минут и Андрей смог удержать внимание четырех непоседливых подростков, что весьма непросто.

- Достижением и шагом вперед для наших детей мы можем считать то, что занятие проходило без родителей, - рассказала Наталья Воронцова.

ИСТОЧНИК KP.RU