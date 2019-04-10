«Ожидается резкое похолодание». В конце недели в Прикамье температура может опуститься ниже 0 градусов

СЕГОДНЯ 20:59 2019-04-10T21:01:05+03:00

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В ГИС-Центре ПГНИУ рассказали о погоде на ближайшие дни. 11 апреля будет самым теплым днем на неделе, когда температура может повыситься до +17 градусов. В этот день начнется интенсивный рост уровней воды на некоторых реках края.

- 12 апреля по крайним южным районам температура также повысится до 17 градусов, на остальной территории в связи с прохождением холодного фронта в дневные часы будет холоднее, - рассказали синоптики. – Но, возможно, в средних и центральных районах края пройдут дожди.

Но с 14 апреля в Пермском крае начнется резкое похолодание. Из-за арктического вторжения воздушной массы температура может опуститься ниже 0 градусов. Холод продолжится несколько дней. Так что, возможно, суббота может стать последним теплым днем в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU