«В кафе произойдет взрыв». В Перми осудили лжетеррориста

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-10T18:17:56+03:00

38-летний пермяк на пять лет отправился в колонию

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В Перми осудили 38-летнего лжетеррориста. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в январе 2018 года ранее судимый житель Кизела ночью пошел в кафе. Из заведения он позвонил в полицию и сообщил, что в кафе произойдет взрыв.

- Сотрудники полиции, регионального ФСБ и других экстренных служб незамедлительно провели мероприятия по обеспечению безопасности граждан, их эвакуации, - сообщили в пресс-службе полиции. - Предметов, представляющих опасность, в кафе обнаружено не было.

Личность лжетеррориста была установлена. Его задержали полицейские и возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока еще в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU