2019-04-10T14:51:19+03:00
Общество

Пермский край представил Научно-образовательный центр на Московском международном салоне образования

Одной из задач пермского НОЦа станет подготовка научных кадров и специалистов в сфере недропользования
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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В Москве стартовал Московский международный салон образования. На форуме Пермский край представил Научно-образовательный центр (НОЦ) «Рациональное недропользование».

Напомним, во время послания к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в Пермском крае откроется Научно-образовательный центр (НОЦ), который призван интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. «В течение трёх лет научно-образовательные центры должны быть созданы в 15 субъектах России, — заявил Владимир Путин. — В том числе первые пять в этом году. Три из них — в Тюменской, Белгородской областях и в Пермском крае — находятся в высокой степени готовности и в этом году должны быть запущены».

Как отметил во время обхода стенда на форуме губернатор Пермского края Максим Решетников, чтобы стать одним из первых регионов, где откроется НОЦ, Прикамье конкурировало со всеми субъектами страны. «В наш НОЦ войдут 52 кафедры и 53 лаборатории, 14 отраслевых НИИ, инжиниринговых центров и внедренческих компаний, а также 16 крупных компаний и 37 представителей малого и среднего бизнеса. Такая кооперация позволит двигать науку и промышленность вперед и молодежи набираться опыта и продвигать свои идеи», — подчеркнул Максим Решетников.

Пермский НОЦ будет работать не только на благо промышленности: сам по себе НОЦ станет своеобразным «магнитом» для талантливых молодых учёных и специалистов, при этом он повлияет и на улучшение качества жизни в регионе: на его площадке будут разрабатываться проекты по реновации территорий Прикамья, восстановление экологии и природных ландшафтов.

Ещё одной задачей пермского Научно-образовательного центра станет подготовка научных кадров и специалистов в сфере недропользования. К 2024 году центр должен будет обучать до 10 тысяч специалистов, на сегодняшний день пермские вузы обучают порядка 1000 специалистов в этой сфере и по близким направлениям подготовки.

Справка:

Московский международный салон образования (ММСО) – крупнейшее мероприятие в сфере образования России: открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Салон является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования, площадкой привлечения внимания российского и иностранного бизнеса к участию в российском образовательном процессе, в том числе в форме государственно-частного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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