Ученики пермской школы, где заболели 137 детей, ели на обед рис с курицей
В пермской школе № 107 произошло ЧП: заболели 137 детей из 606. В больницу попали пять человек. Причины массового заболевания выясняются.
Мы поговорили с Марией М., у которой в этой школе учатся три дочери. Одна в 3 классе, вторая - в 7, третья - в 9.
- 9 апреля детям в школе давали рис с курицей, помидоры и компот, - говорит Мария. - Вечером младшим дочкам стало плохо, началась рвота, поднялась температура, заболел живот. Пока лечимся сами, врач к нам еще не приезжал. Как ни странно, у старшей дочки все нормально, пошла сегодня в школу. В учреждении говорят, что виной всему ротовирус, а не отравление едой. Но я сомневаюсь - слишком много человек заболели.
Договор с ИП Собянин, который и организовывал питание в школе, расторгнут. Сегодня детей кормили тушеной картошкой с мясом от другого поставщика.
- Старшая дочь говорит, что почти вся начальная школа отказалась от обеда, - добавила Мария.
В пресс-службе Роспотребнадзора также сообщили, что на пищеблоке выявлены нарушения санитарного законодательства. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники МЧС и эпидемиологи.
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ИСТОЧНИК KP.RU