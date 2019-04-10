«Ущерб возместили, но вину не признали». В Перми сотрудники фирмы похитили имущество предприятия

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-10T12:03:35+03:00

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Осенью 2015 года бывшие и действующие сотрудники коммерческой организации под видом совершения гражданско-правовых сделок похитили земельные участки, принадлежащие фирме. Имущество было дважды продано подконтрольным организациям, и тем самым, легализовано. В одной из таких фирм работали родственники осужденных.

Уголовное дело было возбуждено весной 2017 года. Проведенная экспертиза показала, что реальная стоимость объектов недвижимости выше в десятки раз, а ущерб от сделки составил свыше шести миллионов рублей.

Тем не менее, никто из фигурантов дела вины не признал. Ущерб предприятию был возмещен.

Решением суда пятеро осужденных приговорены к наказанию от одного года до трех с половиной лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 50 до 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU