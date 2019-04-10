2019-04-10T11:33:52+03:00
Происшествия

В Перми мужчина пытался спрыгнуть с крыши 9-этажного дома

Но спасатели совместно с полицейскими сумели предотвратить несчастный случай
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Юлия Лоза
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В Перми с крыши 9-этажного дома по ул. Янаульской около 12 часов дня хотел спрыгнуть мужчина. Очевидцы вызвали спасателей, «скорую помощь» и полицейских. Примерно в 12.20 эта история благополучно закончилась, мужчину сумели спасти от самоубийства.

- Наши сотрудники совместно с полицейскими поднялись на крышу дома и вступили в переговоры с мужчиной, - рассказали в городской службе спасения. – Он на контакт не шел, к себе никого не подпускал. Уличив момент, когда мужчина утратил бдительность, спасатель сумел его схватить. Мужчина передан в руки сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что в Соликамске полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа и выжил. Мальчик оставался с папой дома. Отец поставил окно на проветривание и на минуту отвлекся. Малыш залез на диван, оттуда на подоконник и выпал из окна пятого этажа. К счастью, он выжил и находится сейчас в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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