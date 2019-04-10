2019-04-10T11:14:09+03:00
Общество

В пермских трамваях появились стикеры в поддержку животных

По мнению организаторов, цитаты известных людей помогут стать пермякам гуманнее
Константин КЯКИНЕН
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фото: приют "Матроскин"фото: приют "Матроскин"
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Стикеры с цитатами известных людей о защите животных украсят пермские трамваи. Пермгорэлектротранс и приют «Матроскин» запускают совместную акцию «Животные в городе».

- Пермь – один из самых добрых по отношению к животным городов в России, - комментирует руководитель приюта Галя Море. -Пермяки сотни раз доказывали это, спасая бездомных кошек и собак. Мы верим, что такие наклейки станут настоящим источником вдохновения для тех, кто любит животных

Цитаты известных людей про защиту животных, неэтичности использования меха животных появились более чем в 50 вагонах, в течение ближайших дней стикеры появятся на всех трамвайных маршрутах. По мнению организаторов, цитаты известных людей помогут стать пермякам гуманнее.

- По моему убеждению, жизнь ягненка не менее ценна, чем жизнь человеческого существа. Я утверждаю, что чем беспомощнее создание, тем большее право оно имеет на получение защиты против жестокости человека, - эту и еще 29 цитат можно будет прочесть в трамваях на 300 стикерах.

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», акция посвящена юбилею пермского трамвая. В этом году ему исполняется 90 лет. В течение года планируется еще ряд мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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