2019-04-10T11:03:59+03:00
Общество

В Прикамье судебные приставы в принудительном порядке доставили больную туберкулезом в диспансер

Самостоятельно лечиться женщина не хотела
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Очерском районе судебные приставы исполнили решение суда и принудительно доставили больную женщину в противотуберкулезный диспансер для обязательного обследования и лечения.

32-летняя жительница района с открытой формой туберкулеза добровольно лечиться не хотела: врача-фтизиатра не посещала, необходимые медицинские обследования не проходила. Поскольку больная представляла серьезную опасность для окружающих, районная больница через суд добилась ее принудительной госпитализации.

Судебные приставы наведались к женщине домой. Она не стала препятствовать исполнению судебного решения. Сейчас она проходит курс лечения в стационаре в противотуберкулезном клиническом диспансере «Фтизиопульмонология», сообщили в службе судебных приставов.

Ранее мы писали, что в Прикамье начали делать прививки от клещевого энцефалита. Обязательной иммунизации подлежат люди из профессиональных групп «риска». По данным регионального минздрава, самые опасные места края - это Гайны, Кочево, Юрла, Кудымкар, Сива. Также особое внимание следует обратить на вакцинацию жителям и дачникам Перми, Пермского района, Березников, Добрянки и Оханска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученики пермской школы, где заболели 137 детей, ели на обед рис с курицей
«Не дал перестроиться». В Перми водитель автобуса брызнул перцовым баллончиком в лицо таксисту
«Ущерб возместили, но вину не признали». В Перми сотрудники фирмы похитили имущество предприятия
В Перми мужчина пытался спрыгнуть с крыши 9-этажного дома
В пермских трамваях появились стикеры в поддержку животных
В Перми в выходные перекроют часть Компроса
41-летний пермяк осужден за незаконное убийство лосихи
В Прикамье хотят поощрять охотников, которые отстреливают волков
«Заставлял признаться в краже». В Перми полицейского подозревают в избиении 16-летнего студента колледжа
Вопросы сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсуждены в Пекине
В Перми в парке Горького установят 300-метровую скамью
Участники Пермского международного марафона получат медали с оленем
«Закупили 200 тысяч доз вакцины». В Прикамье начали делать прививки от клещевого энцефалита
В Пермском районе руководство управляющей компании похитило несколько миллионов рублей
В Перми скончался бывший министр образования края Александр Зимин
«Звезда» сыграла вничью в первом матче весенней части сезона
В Пермском крае спасли четверых рыбаков, которые провалились под лед
«Похитили более 15 миллионов». В Прикамье осудили бывшего руководителя УК и ее подельника
В Перми построят еще один приют для животных
В Перми выберут лучший клуб молодых семей
«С места происшествия скрылся». В Перми полиция ищет виновника ДТП, сбежавшего после аварии
Бывший сотрудник ГУФСИН Пермского края сам отправится в колонию-поселение
В Перми создали рок-группу роботов
Чердынскому грабителю дали два года колонии строгого режима
В Прикамье спасли четырех рыбаков, которые провалились под лед