В Прикамье судебные приставы в принудительном порядке доставили больную туберкулезом в диспансер
В Очерском районе судебные приставы исполнили решение суда и принудительно доставили больную женщину в противотуберкулезный диспансер для обязательного обследования и лечения.
32-летняя жительница района с открытой формой туберкулеза добровольно лечиться не хотела: врача-фтизиатра не посещала, необходимые медицинские обследования не проходила. Поскольку больная представляла серьезную опасность для окружающих, районная больница через суд добилась ее принудительной госпитализации.
Судебные приставы наведались к женщине домой. Она не стала препятствовать исполнению судебного решения. Сейчас она проходит курс лечения в стационаре в противотуберкулезном клиническом диспансере «Фтизиопульмонология», сообщили в службе судебных приставов.
Ранее мы писали, что в Прикамье начали делать прививки от клещевого энцефалита. Обязательной иммунизации подлежат люди из профессиональных групп «риска». По данным регионального минздрава, самые опасные места края - это Гайны, Кочево, Юрла, Кудымкар, Сива. Также особое внимание следует обратить на вакцинацию жителям и дачникам Перми, Пермского района, Березников, Добрянки и Оханска.
ИСТОЧНИК KP.RU