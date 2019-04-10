В Прикамье судебные приставы в принудительном порядке доставили больную туберкулезом в диспансер

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-10T11:03:59+03:00

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В Очерском районе судебные приставы исполнили решение суда и принудительно доставили больную женщину в противотуберкулезный диспансер для обязательного обследования и лечения.

32-летняя жительница района с открытой формой туберкулеза добровольно лечиться не хотела: врача-фтизиатра не посещала, необходимые медицинские обследования не проходила. Поскольку больная представляла серьезную опасность для окружающих, районная больница через суд добилась ее принудительной госпитализации.

Судебные приставы наведались к женщине домой. Она не стала препятствовать исполнению судебного решения. Сейчас она проходит курс лечения в стационаре в противотуберкулезном клиническом диспансере «Фтизиопульмонология», сообщили в службе судебных приставов.

Ранее мы писали, что в Прикамье начали делать прививки от клещевого энцефалита. Обязательной иммунизации подлежат люди из профессиональных групп «риска». По данным регионального минздрава, самые опасные места края - это Гайны, Кочево, Юрла, Кудымкар, Сива. Также особое внимание следует обратить на вакцинацию жителям и дачникам Перми, Пермского района, Березников, Добрянки и Оханска.

ИСТОЧНИК KP.RU