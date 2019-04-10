2019-04-10T10:38:51+03:00
Общество

В Перми в выходные перекроют часть Компроса

В районе перекрестка с улицей Революции будут прокладывать канализацию
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт администрации Пермифото: сайт администрации Перми
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Из-за реконструкции улицы Революции в выходные будет перекрыта часть Комсомольского проспекта. Ограничение будет введено по нечетной стороне в районе перекрестка с улицей Революции. На этом участке будут прокладывать канализацию.

Компрос в этом месте перекроют с 0 часов 13 апреля до 5 часов 15 апреля. Объезд этого участка будет осуществляться по улицам Краснова, Куйбышева, Глеба Успенского.

Автобусы будут следовать в объезд по улицам Куйбышева или Сибирской. Маршруты №1, 5, 19, 59 в направлении Центрального рынка будут следовать по улице Куйбышева, а автобусные маршруты №10, 13, 66, 74 – по улице Сибирской. В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту.

Автобус №60 будет доезжать только до Октябрьской площади. Троллейбусы №1, №5 будут следовать по укороченному маршруту «Улица Гусарова – Комсомольская площадь», №12 по укороченному маршруту «Улица Милиционера Власова – ЦКР».

В следующие выходные (20-21 апреля) будет перекрыта четная сторона Компроса на этом участке дороги.

Напомним, что в рамках реконструкции улицы Революции от Центрального рынка до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение и обустроены трамвайные пути. Трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи, сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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