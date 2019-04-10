41-летний пермяк осужден за незаконное убийство лосихи

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-10T10:24:51+03:00

Он не имел путевки и разрешения на отстрел животного

Изменить размер текста: A A

В январе в Карагайском районе вблизи деревни Шелунцово егерь местного общества охотников и рыболовов обнаружил останки убитой лосихи.

По горячим следам браконьер был задержан. Им оказался 41-летний житель Перми. При обыске полицейские обнаружили и изъяли ружье, патроны, нож, а также мясо убитого животного.

Стражи порядка установили, что мужчина не имел путевки и разрешения на добычу. Ущерб, причиненный животному миру Российской Федерации, составил 400 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в незаконной охоте и назначил виновному наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Кроме того, мужчина обязан возместить причиненный материальный ущерб, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, в Прикамье хотят поощрять охотников, которые отстреливают волков. С начала года в крае уничтожены 111 хищников

ИСТОЧНИК KP.RU