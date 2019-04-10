2019-04-10T10:06:35+03:00
Общество

В Прикамье хотят поощрять охотников, которые отстреливают волков

С начала года в крае уничтожены 111 хищников
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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До 2011 года отстрел волка производился круглый год, что сдерживало рост его популяции. Сейчас охота разрешена с 15 сентября по конец февраля. В результате в Прикамье с 2018 года численность хищника увеличилась на 56%. Сейчас в крае насчитывается 520 особей. Хотя 100-120 волков будет вполне достаточно для края.

В Пермском крае с начала 2019 года добыто 111 волков, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом, по словам министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Килейко, были случаи, когда волк выходил к населенным пунктам после февраля.

Сами охотники отмечают, что охота на волков затратна и трудоемка.

- Волк — это хитрый, коварный и самый трудоемкий зверь в охоте, - отметил охотник, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Субботин. - Мой 65-летний опыт охоты говорит об этом. Поэтому должно быть предусмотрено стимулирование охотников, регулирующих численность волка.

Эффективность финансового стимулирования подтвердилась в Березниках, где глава города предусмотрел вознаграждение в 15 тысяч рублей за одного добытого волка. В результате Березники являются лидером Прикамья по добытым волкам — 11 особей за сезон.

Губернатор Пермского края поручил региональному минприроды рассмотреть варианты поощрения охотников. Это может быть либо вознаграждение из бюджета муниципалитетов, либо выдача лицензии на лося взамен на пойманного волка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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