2019-04-10T09:40:03+03:00
Общество

Вопросы сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсуждены в Пекине

По итогам встречи договорились о консультациях и взаимодействии по актуальным вопросам
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9 апреля в Пекине (Китайская Народная Республика) заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел рабочие встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Китайской Народной Республике Андреем Денисовым и Торговым представителем России в Китайской Народной Республике Сергеем Инюшиным.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы (формат «Волга-Янцзы»), а также проведения третьего заседания Совета под сопредседательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета КНР Ван Юна, запланированного в третьей декаде мая 2019 года в г. Чебоксары (Чувашская Республика).

По итогам встречи Олег Машковцев, Андрей Денисов и Сергей Инюшин договорились о консультациях и взаимодействии по актуальным вопросам, направленным на укрепление сотрудничества России и Китая в формате «Волга-Янцзы».

Пермский край и провинция Цзянси активно взаимодействуют в формате «Волга-Янцзы»(сотрудничество регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики). В 2014 году было подписано соответствующее соглашение.

В Пермском крае прошла выставка-презентация образовательных программ 12 учебных заведений провинции Цзянси. В рамках данного мероприятия между вузами Перми и китайскими вузами подписано 10 соглашений о сотрудничестве.

В прошлом году в рамках «Волга-Янцзы» в Китайской Народной Республике состоялись Дни Пермского края. В частности, прошел показ легендарной постановки балета «Лебединое озеро» в исполнении артистов Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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