В Перми в парке Горького установят 300-метровую скамью

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-10T09:26:50+03:00

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В Перми в парке Горького появится необычный арт-объект – «Скамья 300». Он посвящен юбилею города и будет создан из различных пород деревьев, произрастающих на территории Пермского края. Автором проекта стал известный пермский архитектор Евгений Жученко.

Этот арт-объект претендует на звание самой необычной и длинной скамьи в России. Дополнять архитектурный объект будут стенды с информацией о богатой и разнообразной природе Пермского края.

- Комфортная, креативная и общедоступная площадка «Скамья 300» станет прекрасным местом для встреч и отдыха жителей города, - уверены в парке Горького. - Такой необычный и уникальный арт-объект вызовет большой интерес у людей, а образовательная часть проекта позволит повысить интерес к природе Пермского края и вопросам экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU