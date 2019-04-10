2019-04-10T08:46:56+03:00
Общество

Участники Пермского международного марафона получат медали с оленем

Автором эскиза является Рустам Исмагилов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В этом году в центре медали, которую будут вручать участникам Пермского международного марафона, будет изображен олень. В прошлом году финишерам вручали награды с медведем.

- Каждый год в центре медали появляются изображения животных из древнего охотничьего коми-пермяцкого промыслового календаря, - пояснили в оргкомитете соревнований. – Следующим после медведя животным является олень, он и будет изображен на наградах в этом году. Основная идея заключается в том, чтобы участники накопили все медали, начиная с первой. Для того, чтобы собрать весь комплект из 10 медалей, необходимо принять участие еще в восьми марафонах.

После того, как автор эскиза Рустам Исмагилов доработает дизайн медали состоится ее презентация.

Отметим, что до третьего Пермского международного марафона осталось 150 дней. Сегодня на разные дистанции регистрацию прошли более 1500 человек. Самым маленьким участником на сегодняшний день является годовалый ребенок, самому опытному участнику – 82 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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