«Закупили 200 тысяч доз вакцины». В Прикамье начали делать прививки от клещевого энцефалита

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-10T09:09:54+03:00

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Министерство здравоохранения Пермского края закупило более 200 тысяч доз вакцины. 70 тысяч доз для взрослых и 64 тысяч доз смешанной вакцины, которая может быть поставлена как взрослым, так и детям, уже поступили. Еще 10 тысяч доз остались в лечебных учреждениях Прикамья с прошлого года. Остальные вакцины будут поставлены в регион в ближайшее время. Кроме того, в краевом Минздраве собираются объявить дополнительную закупку на поставку вакцины от клещевого энцефалита.

Обязательной иммунизации подлежат люди из профессиональных групп «риска», сталкивающиеся с возбудителем клещевого энцефалита во время работы, а также люди старше 60 лет.

По данным регионального минздрава, самые опасные места края - это Гайны, Кочево, Юрла, Кудымкар, Сива. Также особое внимание следует обратить на вакцинацию жителям и дачникам Перми, Пермского района, Березников, Добрянки и Оханска. Медики настоятельно рекомендуют жителям этих территорий обращаться за прохождением иммунизации в поликлинику по месту жительства в случае потенциального контакта с клещом.

Курс вакцинации от клещевого энцефалита состоит из двух введений препарата с интервалом в 1-7 месяцев, оптимальный интервал между двумя прививками - 5-7 месяцев. Прививки лучше поставить за две недели до поездки на дачу или в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU