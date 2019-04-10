В Пермском районе руководство управляющей компании похитило несколько миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-10T08:19:46+03:00

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Управляющая компания в Пермском районе на протяжении пяти лет присваивала деньги собственников.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, с заявлением в отдел полиции обратился представитель управляющей компании села Усть-Качка, который сообщил, что руководство предприятия заключало необоснованные договоры подряда.

Следствием выяснено, что 56-летний директор УК создал преступную группу. Он привлек в нее 52-летнего зама по технической части и 60-летнего инженера. Они разработали несколько преступных схем для вывода средств компании.

Так, после выполнения сотрудниками различных работ директор давал своим подельникам поручения подыскать стороннее лицо для заключения с ним фиктивного договора. Мошенники составляли сметы и акты выполненных работ и просили своих знакомых подписать документы.

Вознаграждение «контрагенты» получали лично в кассе предприятия и передавали его руководству либо выдавали доверенность для получения денег. Наличные средства участники группы делили между собой.

Также они заключали договоры подряда по завышенным ценам. После окончания работ и производства расчетов разница между фактической стоимостью работ и ценой, указанной в договоре, передавалась членам группы. Всего они присвоили более 3,2 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что инженер заключал фиктивные договоры. На предприятии ежемесячно рабочим выплачивались премии. Получая их, сотрудники оставляли себе фиксированную сумму, а оставшуюся часть передавали руководителям. В результате таких незаконных доплат похищено более 900 тысяч рублей.

Кроме того, выявлен факт фиктивного трудоустройства грузчика, который фактически не работал, но на протяжении двух лет получал заработную плату и добровольно передавал ее инженеру. Таким образом, похищены денежные средства в размере более 200 тысяч рублей.

Директор и инженер обвиняются в мошенничестве, материалы в отношении третьего соучастника выделены в отдельное производство. Уголовное дело по первым двум руководителям УК передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU