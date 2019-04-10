2019-04-10T08:05:35+03:00
Происшествия

В Перми скончался бывший министр образования края Александр Зимин

Гражданская панихида состоится 11 апреля в здании Крайсовпрофа
Константин КЯКИНЕН
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фото: пермский крайсовпроффото: пермский крайсовпроф
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9 апреля на 62-м году жизни скончался бывший министр образования Пермского края, заместитель председателя Пермского крайсовпрофа Александр Леонидович Зимин.

- Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые способны эффективно трудиться на любом порученном участке работ, - сообщается в некрологе на сайте пермского крайсовпрофа. - С декабря 2008 года трудовая биография Александра Зимина оказалась связана с профсоюзным движением Прикамья. Интересный, тонкий, артистичный человек, ценящий юмор, подлинный интеллектуал, профессионал, любящий русскую словесность, – таким его запомнят все, кому выпала честь знать его и работать рядом с ним. Он всегда был готов прийти на помощь – даже если это было не в его силах. К сожалению, нам не удалось помочь ему победить болезнь.

Александр Зимин с отличием окончил Пермский государственный педагогический институт, Александр Леонидович преподавал в вузах Перми и Москвы. На протяжении девяти лет был ректором Соликамского государственного педагогического института.

С двухтысячных началась его карьера в органах исполнительной власти. Работал начальником департамента образования администрации Перми, министром образования Пермского края.

Гражданская панихида состоится 11 апреля в 11 часов в фойе Пермского крайсовпрофа (Комсомольский проспект, 37). Отпевание пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Монастырская, 95) в 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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