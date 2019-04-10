«Звезда» сыграла вничью в первом матче весенней части сезона

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-10T07:51:14+03:00

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9 апреля пермская «Звезда» на своем стадионе принимала «Зенит-Ижевск». Западная трибуна стадиона «Звезда» практически полностью была заполнена.

Первый тайм прошел с заметным преимуществом «Звезды», однако самый опасный момент под занавес тайма был у гостей. После удара игрока гостей пермяков спасла перекладина.

Во втором тайме «Звезда» сбавила обороты и дала разыграться футболистам «Зенита-Ижевск». Под конец матча обе команды имели по опаснейшему моменту, но превосходно действовали вратари команд – пермяк Максим Шумайлов и ижевчанин Роман Калюжный. К сожалению, Шумайлов, отражая в прыжке удар со штрафного, сломал мизинец и полностью пропустит второй круг первенства. Также травму получил Андрей Секретов. У него растяжение задней поверхности бедра.

Матч завершился с «сухим» счетом 0:0. После матча оба главных тренера сошлись на том, что победу могла одержать как одна, так и другая команда, признав справедливость ничейного исхода.

- Мы 5 месяцев готовились к возобновлению сезона, к этой игре, - посетовал после игры главный тренер пермяков Константин Парамонов. - Но сегодня удивило отношение ребят к игре. Как двигались, играли с мячом – всё, о чём мы говорили до игры, к чему готовились, было наоборот.

Следующую игру «Звезда» проведет 14 апреля на выезде с «Уфой-2».

ИСТОЧНИК KP.RU