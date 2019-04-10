В Пермском крае спасли четверых рыбаков, которые провалились под лед

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-10T07:22:21+03:00

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Вечером 8 апреля в краевую службу спасения сообщили о том, что в Оханском городском округе на реке Кама произошло ЧП - четверо рыбаков провалились под лед. Они смогли выбраться из воды, но добраться до берега возможности не было - лед слишком тонкий.

- Спасатели незамедлительно выдвинулись к месту происшествия, - сообщили в пресс-службе. - К этому времени местными жителями были организованы действия по спасению людей. Они пытались добраться до пострадавших, но из-за темного времени суток и тонкого льда не удалось добраться до рыбаков.

Спасателям не удалось подъехать к берегу, так что они километр шли пешком по снегу. Вместе с жителями поселка они организовали пункт обогрева и развели огонь. После этого спасатели с лодкой направились по льду к пострадавшим. Они шли около трех километров.

- В это же время из села Казанка местный житель на аэросанях выехал для помощи по спасению людей, - добавили в пресс-службе. - К часу ночи все пострадавшие были эвакуированы на берег. Спасатели на щит-носилках транспортировали мужчину с переохлаждением и передали его медикам. Также он потерял обувь. Этот случай является грубейшим пренебрежением к правилам нахождения на тонком весеннем льду.

ИСТОЧНИК KP.RU