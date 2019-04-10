2019-04-10T09:10:20+03:00
Происшествия

«Похитили более 15 миллионов». В Прикамье осудили бывшего руководителя УК и ее подельника

Теперь несколько лет им придется провести в колонии
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске осудили 45-летнюю экс-руководителя управляющей компании и ее 36-летнего знакомого. Как сообщили в пресс-службе полиции, бывшая глава УК признана виновной в четырех фактах присвоения денежных средств владельцев квартир в доме, а ее знакомый - в двух.

- В период с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года осужденная по подложным документам перечисляла денежные средства, собранные с собственников жилых помещений, на личные банковские счета, на счет своего подельника и на банковские счета других юридических лиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Ущерб от их действий составил более 15 миллионов рублей. Суд назначил экс-главе наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере полмиллиона рублей, а также лишил права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на два года и шесть месяцев. Ее подельник осужден на пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в триста пятьдесят тысяч рублей.

- Также они в полном размере должны вернуть похищенные средства, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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