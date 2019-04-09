В Перми построят еще один приют для животных

СЕГОДНЯ 20:25 2019-04-09T20:25:14+03:00

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Новый муниципальный приют для содержания безнадзорных животных будет построен до конца марта 2020 года в Перми на улице Верхне-Муллинской. Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по строительству этого приюта. Начальная цена контракта – 63 миллиона рублей.

За эти деньги на площади в один гектар будут построены более ста вольеров для содержания собак, вольеры для содержания животных на карантине, операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак. По проекту в приюте будет установлено видеонаблюдение. Приют сможет одновременно содержать до 350 собак.

Заявки принимаются до 25 апреля. Аукцион на строительство состоится 6 мая.

Существующий приют на улице Соликамской не соответствует нормативам по шуму для жилого массива и по санитарным условиям. Но после строительства нового приюта он также продолжит функционировать, либо в режиме муниципального объекта, либо будет передан по конкурсу бизнесу или некоммерческой организации с сохранением целевого назначения – содержание безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU