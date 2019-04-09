2019-04-09T19:58:49+03:00
Общество

В Перми выберут лучший клуб молодых семей

Конкурс проходит в рамках проекта «Семейная академия»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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17 апреля в Перми состоится Форум клубов молодых семей, во время которого пройдет отборочный этап в финал II городского конкурса «Пермская семья-2019». Участвовать в нем могут руководители и педагоги семейных клубов образовательных организаций, а также методисты и воспитатели детских садов, психологи, социальные педагоги, руководители и специалисты учреждений и ведомств по делам молодежи.

Для участия в конкурсной программе Форума необходимо до 10 апреля (включительно) представить в конкурсную комиссию:

1. Заявку.

2. План работы клуба за 2017-2018 годы.

3. Видео/фото-фильм, демонстрирующий деятельность клуба.

Материалы принимаются на е-mail: resurs_family@mail.ru с пометкой «Материалы на конкурс» и обязательно уведомляются звонком в конкурсную комиссию по телефону: 89638824847, 342 2386338.

Все участники получат письмо о результатах заочного тура конкурса «Пермская семья 2019», приглашение на Форум клубов молодых семей и информацию об условиях участия в очном туре городского фестиваля-конкурса клубов молодых семей.

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию до 15 апреля 2019 года.

Подробности можно узнать на портале «Открытые НКО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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