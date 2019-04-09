В Перми выберут лучший клуб молодых семей
17 апреля в Перми состоится Форум клубов молодых семей, во время которого пройдет отборочный этап в финал II городского конкурса «Пермская семья-2019». Участвовать в нем могут руководители и педагоги семейных клубов образовательных организаций, а также методисты и воспитатели детских садов, психологи, социальные педагоги, руководители и специалисты учреждений и ведомств по делам молодежи.
Для участия в конкурсной программе Форума необходимо до 10 апреля (включительно) представить в конкурсную комиссию:
1. Заявку.
2. План работы клуба за 2017-2018 годы.
3. Видео/фото-фильм, демонстрирующий деятельность клуба.
Материалы принимаются на е-mail: resurs_family@mail.ru с пометкой «Материалы на конкурс» и обязательно уведомляются звонком в конкурсную комиссию по телефону: 89638824847, 342 2386338.
Все участники получат письмо о результатах заочного тура конкурса «Пермская семья 2019», приглашение на Форум клубов молодых семей и информацию об условиях участия в очном туре городского фестиваля-конкурса клубов молодых семей.
Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию до 15 апреля 2019 года.
Подробности можно узнать на портале «Открытые НКО».
ИСТОЧНИК KP.RU