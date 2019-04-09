2019-04-09T17:50:28+03:00
Происшествия

«С места происшествия скрылся». В Перми полиция ищет виновника ДТП, сбежавшего после аварии

Два человека получили травмы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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SOLARIS опрокинулся на крышу. Фото: ГИБДД Перми.SOLARIS опрокинулся на крышу. Фото: ГИБДД Перми.
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Утром 9 апреля по Южному обходу города Перми со стороны улицы Леонова в направлении деревни Замараево ехал автомобиль, водитель которого при перестроении не уступил дорогу ехавшему в том же направлении автомобиль HYUNDAI SOLARIS. Машины столкнулись, SOLARIS опрокинулся на крышу. Его водитель и пассажир получили травмы.

А виновник аварии с места происшествия скрылся.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. Водителей с видеорегистратором, в объектив которого попал момент столкновения, а также всех, кому что-либо известно о происшествии, просят позвонить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Перми по телефонам 246-79-00 или 02.

- Анонимность гарантируется, - заверяют в ГИБДД и напоминают, что оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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