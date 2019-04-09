Бывший сотрудник ГУФСИН Пермского края сам отправится в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-09T17:35:00+03:00

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В ночь на 1 августа 2018 года сотрудник исправительной колонии, расположенной в Губахе, мчался на своем автомобиле по улицам Кизела. В это время 78-летняя жительница Кизела переходила дорогу. Водитель автомобиля на скорости наехал на женщину. После ДТП ее на машине «скорой помощи» отправили в больницу. Но от полученных травм пенсионерка скончалась.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Пермскому краю, из органов ГУФСИН сотрудник был уволен. Дело было передано в суд.

Приговором суда бывшему гуфсиновцу назначено наказание в виде двух лет шести месяцев пребывания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU