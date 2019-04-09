В Перми создали рок-группу роботов

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-09T16:07:47+03:00

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В Перми создана первая в России рок-группа роботов Promobot.

- Это - результат работы студентов, которые самостоятельно написали скрипт для нескольких роботов и сделали из них почти настоящую группу, - сообщили в компании. - Так Promobot становится и образовательным ресурсом, и бизнес-инструментом в сфере развлечений.

Дебютирует новая команда 16 апреля на конференции Skolkovo Robotics. Там пермяки представят концепт нового робота-компаньона и несколько разработок, которые держались в секрете.

Например, датчики препятствий, благодаря которым робот передвигается, избегая столкновений. Кроме того, компания продемонстрирует и собственную систему распознавания речи.

- Сегодня на рынке распознавания речи широко доступны только системы от Яндекс и Google, - отмечают разработчики. - Но для нужд сервисной робототехники необходимо учитывать новые факторы. Для этого мы разработали микрофонный массив, благодаря которому робот понимает, кто именно с ним говорит - даже в местах повышенного скопления людей.

В Перми создали первую в России рок-группу роботов.видео:Promobot

ИСТОЧНИК KP.RU