2019-04-09T16:07:47+03:00
Общество

В Перми создали рок-группу роботов

Команда выступит в Сколково 16 апреля
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
кадр из видеокадр из видео
Изменить размер текста:

В Перми создана первая в России рок-группа роботов Promobot.

- Это - результат работы студентов, которые самостоятельно написали скрипт для нескольких роботов и сделали из них почти настоящую группу, - сообщили в компании. - Так Promobot становится и образовательным ресурсом, и бизнес-инструментом в сфере развлечений.

Дебютирует новая команда 16 апреля на конференции Skolkovo Robotics. Там пермяки представят концепт нового робота-компаньона и несколько разработок, которые держались в секрете.

Например, датчики препятствий, благодаря которым робот передвигается, избегая столкновений. Кроме того, компания продемонстрирует и собственную систему распознавания речи.

- Сегодня на рынке распознавания речи широко доступны только системы от Яндекс и Google, - отмечают разработчики. - Но для нужд сервисной робототехники необходимо учитывать новые факторы. Для этого мы разработали микрофонный массив, благодаря которому робот понимает, кто именно с ним говорит - даже в местах повышенного скопления людей.

В Перми создали первую в России рок-группу роботов.видео:Promobot

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«С места происшествия скрылся». В Перми полиция ищет виновника ДТП, сбежавшего после аварии
Бывший сотрудник ГУФСИН Пермского края сам отправится в колонию-поселение
Чердынскому грабителю дали два года колонии строгого режима
В Прикамье спасли четырех рыбаков, которые провалились под лед
В Прикамье под лед ушел снегоход, погибли два человека
«Родился в рубашке» В Соликамске полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа и выжил
В Пермь приедет поезд с трофейным оружием «Сирийский перелом»
В Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 55 дорог
В Перми водителя автобуса, который ездил без прав, арестуют на 15 суток
В Прикамье подростки гоняли на мотоцикле с телегой и перевернулись
В Пермском крае возбуждено уголовное дело за издевательства над беременной лосихой
Пермский ученый открыл 9 новых видов комаров, которые могут переносить холода
Осудили пермячку, которая прописала у себя 72 мигранта
Пермячка, на которую напал посетитель магазина, требует у НТВ 300 тысяч рублей за видео с разбойным нападением
В Перми бизнесмен за продажу муки в пачках с изображением конопли заплатит штраф
В конце мая возобновляются полеты из Перми в Грецию
В Перми наградили лауреатов премии «Выбор прессы»
Tele2 запускает «умный тариф»
В Прикамье работник магазина похитил деньги из сейфа
В Перми ночью в аварии пострадал мотоциклист
Есть куда пожаловаться. На портале «Управляем вместе» открыты три новых раздела
В Перми выявили пять нелегальных перевозчиков
«Автомобиль обнаружен в тундре». Полиция ищет дальнобойщика из Прикамья, который исчез в августе прошлого года
В Перми появился новый начальник департамента экономики