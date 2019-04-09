Чердынскому грабителю дали два года колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-09T14:50:53+03:00

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21-летний житель Чердыни предстал перед судом по обвинению в грабеже с применением насилия и угрозе убийством. Преступления он совершал в состоянии алкогольного опьянении. Он терроризировал и грабил своих знакомых

28 декабря он выпивал со своим знакомым. Захмелев, он ударил приятеля кулаком по лицу. А когда тот упал, похитил у него из кармана куртки мобильные телефоны и флеш-карту. 1 января он проник в квартиру свое знакомой, а через месяц угрожал убийством своей несовершеннолетней сестре.

В ходе предварительного расследования молодой преступник возместил ущерб знакомому, которого обокрал в пьяном состоянии.

Чердынский суд признал юношу виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф – 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU