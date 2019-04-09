В Прикамье были спасены 4 рыбака, которые провалились под лед

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-09T14:19:15+03:00

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8 апреля в Оханском районе у деревни Замании на реке Кама в 300 метрах от берега под лед провалились четверо рыбаков. Им удалось самостоятельно выбраться из образовавшейся майны. Добраться до берега самостоятельно нет возможности, так как лед тонкий и не позволяет совершать любые попытки передвижения.

Местные жители пытались добраться до пострадавших, но из-за тонкого льда сделать это не удалось.

Спасателям также не удалось подъехать к берегу. Около километра прошли пешком до берега реки по снегу.

- Совместно с местными жителями организовали пункт обогрева на берегу, развели огонь для ориентирования в темноте и с лодкой по льду направились к пострадавшим по заливу, - сообщили краевые спасатели. - Пришлось преодолеть порядка 3 км от левого берега Камы.

В то же время из села Казанка, которое находится в 8 км от д. Замании, местный житель выехал для помощи людям на аэросанях. Спасатели смогли скоординировать действия и направить технику в то место, где находились пострадавшие.

К часу ночи все пострадавшие были эвакуированы на берег. Трое добрались до «скорой помощи» самостоятельно. Спасатели на щит-носилках транспортировали мужчину с переохлаждением и передали его медицинским сотрудникам. В момент провала под лед он потерял обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU