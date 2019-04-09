В Прикамье под лед ушел снегоход, погибли два человека

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-09T14:13:01+03:00

Один человек смог самостоятельно выбраться на берег

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8 апреля в районе деревни Шемети Сенькинского сельского поселения на реке Кама под лед ушел снегоход. На нем находились три человека.

На место происшествия выехала поисково-спасательная группа. Также из Добрянки вышел аэробот (небольшое судно с установленным на корме пропеллером позволяющее передвижение по льду) с двумя местными жителями добровольцами.

Один человек сумел самостоятельно выбраться на берег, двое утонули. Краевые спасатели передали тела погибших сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что в Соликамске полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа. Несчастный случай произошел 6 апреля. Полуторагодовалый мальчик оставался один с папой дома. Отец поставил окно на проветривание и на минуту отвлекся. Малыш залез на диван, оттуда на подоконник и выпал из окна пятого этажа. К счастью, он выжил и находится сейчас в больнице

ИСТОЧНИК KP.RU