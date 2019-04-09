В Пермь приедет поезд с трофейным оружием «Сирийский перелом»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-09T13:22:12+03:00

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Поезд с передвижной экспозицией трофейного оружия «Сирийский перелом» прибудет на вокзал Пермь-2 10 апреля в 12 часов. Выставка будет работать два часа.

Пермякам будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов.

- В эшелоне 20 вагонов, - сообщается на сайте Министерства обороны. - На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии.

Эшелон преодолевает путь от Москвы до Владивостока и обратно. Он сделает остановки в 60 городах. Акция стартовала на Казанском вокзале Москвы 23 февраля и завершится 8 мая на станции Кубинка Московской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU