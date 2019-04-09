В Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 55 дорог

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-09T13:08:16+03:00

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Пермский край заключил соглашение с Росавтодором на предоставление из федерального бюджета почти 1,2 млрд рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году по паспорту регионального проекта планируется реализовать 55 объектов (3 региональных и 52 на дорогах местного значения), отремонтировать 78,4 км дорог, реконструировать 9,1 км и построить 3,3 км, что позволит обеспечить прирост нормативного состояния дорог для достижения значений показателей, сообщает Министерство транспорта Пермского края.

В настоящее время из запланированных в 2019 году 55 объектов заключены государственные контракты по 8 объектам, остальные 47 объектов находятся в стадии проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ. Контрольная точка по заключению контрактов – 31 мая 2019 года.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность приведения в порядок и содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе.

В 83 российских регионах, ставших участниками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершена работа по заключению так называемых «денежных» соглашений с Росавтодором о предоставлении межбюджетных трансфертов. Данные документы предусматривают федеральное финансирование дорожной деятельности субъектов для исполнения ими принятых обязательств по достижению целевых показателей нацпроекта.

В 2019 году общий объем межбюджетных трансфертов, распределенных законом о федеральном бюджете, составляет 106,2 млрд руб. Правила их предоставления и распределения утверждены Правительством РФ.

Сейчас территории ведут работу по завершению процесса подписания аналогичных соглашений с органами местного самоуправления для своевременного проведения конкурсных процедур. Например, в республиках Бурятия и Коми, Удмуртской Республике, Новосибирской, Самарской, Смоленской, Свердловской, Пензенской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Брянской и Калужской областях, а также Алтайском, Пермском и Краснодарском краях уже заключено 100% соглашений с муниципалитетами.

Напомним, этому этапу предшествовало формирование региональных проектов — в соответствии с методическими рекомендациями Минтранса России каждый субъект разработал их с перспективой на 6 лет, определив перечни работ по конкретным дорожным объектам на 2019–2021 годы и укрупненный перечень до завершения реализации национального проекта (2022–2024). Рассмотрение данных программ началось еще осенью прошлого года. За это время проведена большая совместная работа Росавтодора и региональных проектных офисов по их корректировке и доработке, итогом которой стало согласование паспортов проектов.

Они включают свыше 6 тыс. объектов, более 60% из них уже включены в план-график торгов. При этом, например, в Белгородской, Пензенской, Омской, Орловской, Челябинской, Свердловской и Тамбовской областях, Краснодарском и Камчатском краях, а также республиках Дагестан, Ингушетия, Тыва и Чеченской Республике эта работа выполнена на 100%, идут конкурсные процедуры. По состоянию на 8 апреля торги уже объявлены почти по 33% объектов.

В субъектах России, завершивших подготовительную работу, уже стартуют мероприятия по улучшению состояния автомобильных дорог. В частности, ремонт дорожной сети начался в Волгоградской, Воронежской, Калининградской и Красноярской областях, а также в Чечне, Ингушетии и Чувашии.

В рамках нацпроекта в 2019 году планируется привести в нормативное состояние 6,4 тыс. км региональных трасс и 9 тыс. км дорожной сети городских агломераций. Кроме того, в числе ключевых целей - снижение смертности в результате ДТП, уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, а также снижение уровня аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU