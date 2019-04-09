2019-04-09T12:57:49+03:00
Общество

В Перми водителя автобуса, который ездил без прав, арестуют на 15 суток

Сам автобус эвакуирован на специализированную стоянку
Константин КЯКИНЕН
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9 апреля около 7 утра на ул. Старцева сотрудники Госавтоинспекция остановили автобус маршрута 98Т. Им управлял 49-летний водитель. При проверке документов было установлено, что мужчина был лишен прав.

В отношении водителя были составлены административные материалы. Автобус был эвакуирован на специализированную стоянку, а водитель доставлен в отдел полиции Свердловского района Перми. Он будет арестован на 15 суток.

Госавтоинспекторы обращаются к жителям Перми с просьбой сообщать о фактах нарушений правил дорожного движения водителями. Звонить можно по телефонам 246-79-00 или 02 (с мобильного - 102)

Ранее мы писали, что в Перми выявили пять нелегальных перевозчиков. На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы будут направлены в суд.В случае повторных нарушений у этих пяти нелегальных перевозчиков могут конфисковать автомобили.

В Перми водитель автобуса ездил без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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