2019-04-09T12:27:31+03:00
Происшествия

В Прикамье подростки гоняли на мотоцикле с телегой и перевернулись

12-летний школьник получил перелом правой ключицы
Константин КЯКИНЕН
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фото: УГИБДД по Пермскому краюфото: УГИБДД по Пермскому краю
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В деревне Савино 6 апреля на улице Центральной около 16 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. Подростки прикрепили к мотоциклу ИЖ Планета - 5 без государственных номеров самодельную телегу и гоняли по деревне. 13-летний парень сидел за рулем мотоцикла, а его 12-летний друг в телеге. Во время движения самодельный прицеп перевернулся, мальчик упал на дорогу. В результате у ребенка перелом правой ключицы со смещением. Родители не смогли ответить полицейским, куда они смотрели и почему они позволили ребятам так развлекаться. сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

Отметим, что за 3 месяца этого года Госавтоинспекция зарегистрировала 80 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 87 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем родителям с просьбой усилить контроль за детьми, выходящими и выезжающими на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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