2019-04-09T11:17:00+03:00
Происшествия

В Пермском крае возбуждено уголовное дело за издевательства над беременной лосихой

Мертвое животное нашли рядом с автомобильной дорогой
Константин КЯКИНЕН
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Кадр с видео из соцсетейКадр с видео из соцсетей
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3 апреля специалист Госохотнадзора министерства природы Пермского края в 30 метрах от автомобильной дороги Гайны-Усть-Черная вблизи поселка Оныл обнаружил мертвую лосиху.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в лосиху стреляли. Одна пуля прошла навылет в районе глаз, вторая попала в бедро. К сожалению, не удалось спасти ни ее, ни детенышей. Лосиха скончалась.

В Гайнском районе сотрудники дознания возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили предполагаемых лиц, причастных к происшествию, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось видео, как на трассу вышла израненная беременная лосиха. Видно, как бедное животное бредет по дороге и даже не видит, куда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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