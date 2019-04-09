Осудили пермячку, которая прописала у себя 72 мигранта

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-09T10:49:40+03:00

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В Индустриальном районе Перми мировой судья признал жительницу города виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что женщина обращалась в территориальный отдел по вопросам миграции либо в филиал многофункционального центра. Там она заполняла заявления и уведомления о прибытии граждан Таджикистана и Узбекистана по адресу ее регистрации и предоставляла их должностным лицам. При этом, предоставлять жилое помещение для проживания иностранцам она не собиралась.таким образом она просто зарабатывала себе на жизнь.

- Свои преступные действия женщина осуществляла на протяжении полутора лет, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - За это время на учет по месту пребывания было поставлено 72 гражданина.

На основании собранных сотрудниками полиции доказательств суд назначил пермячке наказание в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU